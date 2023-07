Anklage nach Überfall auf Taxifahrer in Dresden

Dresden.

Wegen eines Überfalls auf einen Taxifahrer sollen sich drei junge Männer in Dresden nur vor Gericht verantworten. Den Beschuldigten im Alter von 19, 21 und 24 Jahren wird unter anderem besonders schwerer Raub vorgeworfen, teilte die Staatsanwaltschaft Dresden am Donnerstag mit. Sie sollen in der Nacht zum 3. Januar dieses Jahres den 28 Jahre alten Taxifahrer zu einer Adresse nach Bannewitz bei Dresden gerufen haben. Dort wurde er zusammengeschlagen und verlor zeitweilig das Bewusstsein, hieß es.