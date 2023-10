Annen-Medaille für ehrenamtliches Engagement an 19 Bürger

Dresden.

Für besonderes soziales Engagement erhalten in diesem Jahr 15 Frauen und 4 Männer aus ganz Sachsen die undotierte Annen-Medaille. Sie wurden von Wohlfahrtsverbänden, Kommunen und Kirchen zur Auszeichnung vorgeschlagen, wie das Sozialministerium am Mittwoch zur Verleihung in Dresden mitteilte. Die ehrenamtlich Tätigen betreuen in ihrer Freizeit oder im Rentenalter ältere oder beeinträchtigte Menschen, helfen Flüchtlingen und sozial Benachteiligten oder Kindern und Jugendlichen aus schwierigen familiären Verhältnissen, engagieren sich als Sanitäter, im Sportverein, für das Leben in der Schule oder begleiten Sterbende.