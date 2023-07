Anselm Hartinger bleibt Direktor des Stadtmuseums

Leipzig.

Anselm Hartinger soll dauerhaft Direktor des Stadtgeschichtlichen Museums Leipzig bleiben. Der noch bis zum 31. März 2025 laufender Vertrag wurde vorzeitig verlängert und gilt nun auf unbefristete Zeit, teilte die Stadt am Donnerstag mit. Der Stadtrat muss der Personalie aber noch zustimmen. Der 1971 in Leipzig geborene Hartinger studierte Mittlere und Neuere Geschichte und Historische Musikwissenschaft. 2010 promovierte er an der Philipps-Universität Marburg mit einer Arbeit über die Bach-Aufführungen und den Strukturwandel im Leipziger Kultur- und Musikleben in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. (dpa)