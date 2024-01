Anstieg an Erwerbstätigen in Sachsen: Höchststand seit 1991

Dresden.

In Sachsen hatten 2023 mehr Menschen einen Arbeitsplatz als im Jahr zuvor. Die Erwerbstätigenzahl stieg im vergangenen Jahr um 0,3 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch mitteilte. Insgesamt seien in Sachsen 6000 Frauen und Männer mehr erwerbstätig gewesen als in 2022. Die Zahl stieg damit auf 2,078 Millionen Erwerbstätige. Damit wurde laut den Daten ein Höchststand seit dem Jahr 1991 erreicht.