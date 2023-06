Anteil neuer Eigentumswohnungen in Sachsen wächst

Bei den Neubauten in Sachsen ist der Anteil der Eigentumswohnungen in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Wie das Statistische Landesamt am Montag mitteilte, entstanden im vergangenen Jahr in Sachsen 2136 Eigentumswohnungen neu. Das seien 17 Prozent mehr gewesen als 2021. Im Vergleich zu 2012 habe sich die Zahl sogar vervierfacht. Das Statistikamt wies darauf hin, dass die Zahl der Baugenehmigungen insgesamt deutlich zurückgegangen sei - von 2021 auf 2022 um 30 Prozent.

Die meisten Wohnungen entstanden nach Angaben des Statistikamts in den Städten Leipzig und Dresden, gefolgt von den Landkreisen Bautzen und Leipzig. Die wenigsten Fertigstellungen habe es in Chemnitz gegeben. (dpa)