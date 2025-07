Antonov baut Wartungshangar am Flughafen Leipzig

Am Flughafen Leipzig/Halle starten und landen regelmäßig Antonov-Frachtmaschinen. Jetzt investieren die Ukrainer an dem Airport in einen neuen Wartungshangar.

Leipzig. Das ukrainische Luftfahrtunternehmen Antonov errichtet am Flughafen Leipzig/Halle einen neuen Wartungshangar. Der Bau sei auf den Weg gebracht und solle in der ersten Jahreshälfte 2027 fertiggestellt werden, sagte Flughafensprecher Uwe Schuhart. Zuvor hatte die "Leipziger Volkszeitung" berichtet.

In dem Hangar sollen riesige Frachtmaschinen des Typs Antonow 124 für Wartungsarbeiten geparkt werden können. Die Ukrainer sind schon seit 2006 mit einer Wartungsbasis am Flughafen Leipzig/Halle vertreten. Infolge des russischen Angriffskriegs haben sie laut Schuhart ihre Flotte komplett auf den sächsischen Airport verlegt. Sechs Maschinen sind hier stationiert.

Der Neubau werde komplett von dem künftigen Nutzer finanziert, sagte Schuhart. Angaben zur Höhe der Investition könne er nicht machen.

Der Flughafen habe mit der Antonov Logistics Salis GmbH (ALS) mit Sitz in Schkeuditz einen Erbbaurechtsvertrag abgeschlossen. Dieser umfasse eine Fläche von 24.000 Quadratmetern im nördlichen Teil des Flughafens. Die ALS ist eine hundertprozentige Tochter des ukrainischen Staatsunternehmens Antonov. (dpa)