Besucher beim Rechtsrock-Festival in Themar. In dem über Jahre von Rechtsrockfestivals heimgesuchten Ort in Thüringen kamen zum Zenit 2017 rund 6000 Besucher, angereist auch aus anderen Teilen Europas.
Besucher beim Rechtsrock-Festival in Themar. In dem über Jahre von Rechtsrockfestivals heimgesuchten Ort in Thüringen kamen zum Zenit 2017 rund 6000 Besucher, angereist auch aus anderen Teilen Europas. Bild: Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa
Besucher beim Rechtsrock-Festival in Themar. In dem über Jahre von Rechtsrockfestivals heimgesuchten Ort in Thüringen kamen zum Zenit 2017 rund 6000 Besucher, angereist auch aus anderen Teilen Europas.
Besucher beim Rechtsrock-Festival in Themar. In dem über Jahre von Rechtsrockfestivals heimgesuchten Ort in Thüringen kamen zum Zenit 2017 rund 6000 Besucher, angereist auch aus anderen Teilen Europas. Bild: Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa
Sachsen
Anzahl der Neonazi-Konzerte in Sachsen hat sich 2025 fast verdoppelt
Von Jens Eumann
Auch die Szene rechtsextremer Bands ist gewachsen. Warum Rechtsextremismus-Expertin Juliane Nagel der Entwicklung dennoch auch Positives abringt und welche Gefahren sie sieht.

Mit 20 Neonazi-Konzerten hat es 2025 in Sachsen fast doppelt so viele rechtsextremistische Musikveranstaltungen gegeben wie noch im Jahr zuvor. Das ergibt sich aus Antworten des Innenministeriums auf Anfragen zum Rechtsrock-Geschehen, die die Linken-Abgeordnete Juliane Nagel monatlich im Landtag stellt. 2024 waren nur elf Neonazi-Konzerte im...
12.02.2026
2 min.
Rechtsextremismus: 15 neue Verdachtsfälle bei der Polizei
Das Innenministerium hat 15 neue Verdachtsfälle von Rechtsextremismus in den eigenen Reihen publik gemacht (Symbolbild)
Wie reagiert die Polizei auf neue Verdachtsfälle von Rechtsextremismus? Disziplinarverfahren und Entlassungen zeigen: Konsequenzen bleiben nicht aus.
17.02.2026
4 min.
Nach Herzstillstand auf der Kammloipe im Vogtland: „Ich bin froh, noch am Leben zu sein“
Petra Gritzner und ihr Lebensgefährte Joachim Heintschel fanden den bewusstlosen Skiläufer im Schnee und leisteten Erste Hilfe.
Am 6. Januar kollabiert nahe Schöneck ein Skiläufer im Schnee. Dank schneller Hilfe überlebt der Mann knapp. Heute sagt er, der gesamte Tag sei aus seinem Gedächtnis gelöscht.
Swen Uhlig
18.02.2026
4 min.
Beschlagnahmung des Protestbusses „Adenauer SRP+“ in Döbeln: Nachträglicher Beschluss war rechtswidrig
Per Tieflader ging es für den Protestbus, den die Polizei zuvor beschlagnahmt hatte, am 7. Oktober von Chemnitz zurück nach Berlin.
Die Beschlagnahme des „Adenauer SRP+“-Busses im September 2025 in Mittelsachsen hat Folgen: Das Landgericht Chemnitz gibt dem „Zentrum für Politische Schönheit“ in einem zentralen Punkt Recht.
Manuel Niemann
12:41 Uhr
4 min.
Geschichten verbinden - Buchmesse will Begegnungen schaffen
Die Leipziger Buchmesse findet vom 19. bis 22. März statt.
Vom 18-Stunden-Lesemarathon bis zu Debüt-Bühnen: Die Buchmesse in Leipzig will mit neuen Formaten und vielfältigen Gästen die Lese-Community zusammenbringen.
11.02.2026
3 min.
Reichsbürger-Szene in Sachsen stagniert
Die Reichsbürger-Szene in Sachsen stagniert auf einem hohen Niveau. (Symbolbild)
Trotz etwas weniger Mitglieder bleibt die Reichsbürger-Szene in Sachsen auffällig. Ermittlungen laufen wegen mehr als 80 Straftaten.
12:43 Uhr
3 min.
Nestlé schrumpft und fokussiert sich auf vier Bereiche
Nestlé-Chef Philipp Navratil baut den Konzern um. (Archivbild)
Kaffee, Tierfutter und Snacks im Fokus: Nestlé bündelt nach einem Gewinnrückgang 2025 die Kräfte und setzt auf weniger Sparten. Welche Folgen hat das Sparprogramm für die Mitarbeiter und Kunden?
