Anzahl der Neonazi-Konzerte in Sachsen hat sich 2025 fast verdoppelt

Sachsen
Auch die Szene rechtsextremer Bands ist gewachsen. Warum Rechtsextremismus-Expertin Juliane Nagel der Entwicklung dennoch auch Positives abringt und welche Gefahren sie sieht.
Mit 20 Neonazi-Konzerten hat es 2025 in Sachsen fast doppelt so viele rechtsextremistische Musikveranstaltungen gegeben wie noch im Jahr zuvor. Das ergibt sich aus Antworten des Innenministeriums auf Anfragen zum Rechtsrock-Geschehen, die die Linken-Abgeordnete Juliane Nagel monatlich im Landtag stellt. 2024 waren nur elf Neonazi-Konzerte im...
