AOK: Gesundheit Zehntausender durch Tabak geschädigt

Tabakkonsum schadet der Gesundheit. Einmal angefangen mit dem Rauchen, kommen viele Menschen nicht mehr los von Zigarette oder Zigarre - dabei würde sich das lohnen.

Dresden.

Nach einer aktuellen Analyse der AOK Plus leben in Sachsen mehrere Zehntausend Menschen mit schweren gesundheitlichen Auswirkungen durch Tabakkonsum. "Rauchen bleibt ein zentrales Gesundheitsrisiko", das häufig unterschätzt werde. Laut einer Mitteilung der Krankenkasse raucht noch immer etwa jeder fünfte Erwachsene regelmäßig. Alarmierend sei, dass auch viele Jugendliche zur Zigarette oder E-Zigaretten greifen. Angesichts dessen warb die Krankenkasse zum Weltnichtrauchertag (31. Mai) dafür, "den Schritt in ein rauchfreies Leben zu wagen".