Arbeitsagentur: Noch etwa 10.000 unbesetzte Lehrstellen

Fast 60 Prozent der Ausbildungsstellen in Sachsen sind noch frei. Die Arbeitsagentur appelliert an Eltern und Jugendliche, sich an die Berufsberatung zu wenden.

Chemnitz. Rund 10.000 Lehrstellen in Sachsen sind weiterhin nicht besetzt. Wie die Regionaldirektion der Arbeitsagentur mitteilte, wurden den sächsischen Unternehmen seit Beginn des Ausbildungsjahres im Oktober mehr als 16.500 Ausbildungsstellen gemeldet. Fast 60 Prozent sind demnach aber noch frei.

"Rein rechnerisch kommt in Sachsen auf jeden registrierten Bewerber eine gemeldete Ausbildungsstelle", sagte der Vizechef der Regionaldirektion Sachsen der Bundesagentur für Arbeit, Steffen Leonhardi. Es gelte, unentschlossene Jugendliche und suchende Betriebe zusammenzubringen. Die meisten Ausbildungsstellen seien bislang bei Einzelhandelskaufleuten, Verkäufern und Mechatronikern gemeldet worden. (dpa)