Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Im Vergleich zum Juli sind in Sachsen 900 Menschen weniger ohne Arbeit. (Symbolbild)
Im Vergleich zum Juli sind in Sachsen 900 Menschen weniger ohne Arbeit. (Symbolbild) Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Im Vergleich zum Juli sind in Sachsen 900 Menschen weniger ohne Arbeit. (Symbolbild)
Im Vergleich zum Juli sind in Sachsen 900 Menschen weniger ohne Arbeit. (Symbolbild) Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Sachsen
Arbeitslosenzahl im August leicht gesunken
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im August sinkt die Arbeitslosigkeit häufig. Der Rückgang fällt in diesem Jahr aber nur sehr gering aus. Die wirtschaftlichen Unsicherheiten bleiben spürbar.

Chemnitz.

Die Zahl der Arbeitslosen in Sachsen ist im August leicht gesunken. Insgesamt waren rund 151.200 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet – etwa 900 weniger als im Juli, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Chemnitz mitteilte. Die Arbeitslosenquote sank im Vergleich zum Juli um 0,1 Prozentpunkte auf 7,0 Prozent. Vor einem Jahr lag sie bei 6,5 Prozent.

Deutschlandweit Drei-Millionen-Marke überstiegen

Deutschlandweit stieg die Zahl der Arbeitslosen im August im Vergleich zum Vormonat um 46.000 auf 3,025 Millionen Menschen. Das sind laut der Bundesagentur für Arbeit 153.000 mehr als im August 2024. Die Arbeitslosenquote stieg auf 6,4 Prozent.

In Sachsen gab es den Angaben nach lediglich in den Landkreisen Zwickau, Görlitz und Nordsachsen sowie Chemnitz einen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Im restlichen Freistaat nahm die Zahl ab. Am höchsten war die Quote weiterhin in Chemnitz (9,8 Prozent), dem Kreis Görlitz (8,9) und der Stadt Leipzig (8,8). Die niedrigsten Quoten wurden aus den Landkreisen Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (5,4) und Erzgebirge (5,6) gemeldet. 

Unsicherheiten prägend

"Die wirtschaftlichen Unsicherheiten prägen weiterhin den Arbeitsmarkt", sagte der Chef der Regionaldirektion, Klaus-Peter Hansen. Wie im August üblich sei die Arbeitslosigkeit zwar gesunken, jedoch nur sehr gering. Mit dem Ende der Sommerferien hätten wieder mehr Menschen eine Arbeit gefunden und viele Jugendliche mit einer Ausbildung begonnen. Für September rechnet Hansen ebenfalls mit einem leichten Rückgang.

Tausende Jobs im verarbeitenden Gewerbe verloren

Bei den sozialversicherungspflichtigen Jobs setzt sich die negative Entwicklung in Sachsen fort. Nach den aktuellsten Zahlen der Regionaldirektion gingen im Juni 1.700 weniger Menschen einer entsprechenden Beschäftigung nach, im Vergleich zum Vorjahr waren es rund 12.300 weniger. Insgesamt gab es demnach 1,63 Millionen Beschäftigte. 

Besonders das Verarbeitende Gewerbe (minus 8.100) und die Zeitarbeit (minus 4.500) sind von dieser Entwicklung betroffen. Zuwächse gab es binnen Jahresfrist vor allem im Bereich Heime und Sozialwesen (plus 3.700) und im Gesundheitswesen (plus 2.900). (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
14:29 Uhr
1 min.
Leipzig dünnt Kader weiter aus: Vermeeren nach Marseille
Er wird nach Frankreich verliehen.
Vor einem Jahr lieh Leipzig ihn von Atlético Madrid aus. In diesem Sommer bekam Vermeeren einen Vertrag bei RB - und spielt nun erstmal für Olympique Marseille.
13:26 Uhr
3 min.
Ausbildungsstart im Erzgebirge senkt Arbeitslosigkeit: Positive Impulse im August
Die Agentur für Arbeit Annaberg-Buchholz hat den aktuellen Arbeitsmarktbericht veröffentlicht.
Unterbeschäftigung im Erzgebirge sinkt im Vergleich zum Vormonat. Das geht aus dem aktuellen Bericht der Agentur für Arbeit hervor. Doch wie entwickeln sich die Zahlen im Jahresvergleich?
Holk Dohle
29.08.2025
4 min.
So viele Arbeitslose wie zuletzt 2015 - Ruf nach Reformen
Die Arbeitslosenzahlen steigen in der Regel über den Sommer, weil Unternehmen vor den Ferien weniger einstellen und Ausbildungsverhältnisse enden. (Archivbild)
So hoch war die Arbeitslosigkeit in Deutschland lange nicht mehr. Der Herbst könnte zwar Entspannung bringen. Doch Fachleute sind sich sicher: Ohne Impulse wird es langfristig keine Erholung geben.
von Irena Güttel und Andreas Hoenig, dpa
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
14:30 Uhr
1 min.
Vier Verletzte nach Verkehrsunfall in Callenberg
Der Unfall ereignete sich auf der Altenburger Straße/Einmündung Nordstraße.
Nachdem eine Mopedfahrerin und ein Motorradfahrer kollidiert sind, rutschte das Motorrad gegen zwei Radfahrer.
Michael Brandenburg
30.08.2025
6 min.
„Erzgebirgskrimi. Über die Grenze“: Wie der lebendig begrabene Kommissar in der Kiste gefilmt wurde
Die Kiste, in der Schauspieler Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler gefangen war, war für den Dreh mit verschiebbaren Wänden ausgestattet.
Es ist dunkel, eng und hoffnungslos: Im neuen „Erzgebirgskrimi“, der Samstagabend im ZDF gezeigt wurde, wird Kommissar Robert Winkler lebendig in einer Kiste begraben. Wie er darin gefilmt wurde, wie lange das dauerte, ob er klaustrophobische Zustände kennt und was er darüber hinaus vom Weggang seiner Kollegin Lara Mandoki hält, erzählt Schauspieler Kai Scheve im Interview.
Katharina Leuoth
Mehr Artikel