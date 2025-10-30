Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Arbeitslosigkeit im Oktober auf höchstem Stand seit zehn Jahren (Symbolbild)
Arbeitslosigkeit im Oktober auf höchstem Stand seit zehn Jahren (Symbolbild) Bild: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa
Arbeitslosigkeit im Oktober auf höchstem Stand seit zehn Jahren (Symbolbild)
Arbeitslosigkeit im Oktober auf höchstem Stand seit zehn Jahren (Symbolbild) Bild: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa
Sachsen
Arbeitslosigkeit auf höchstem Oktoberwert seit zehn Jahren
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Trotz leichtem Rückgang ist die Arbeitslosigkeit in Sachsen so hoch wie seit zehn Jahren nicht. Darum ist in den kommenden Monaten keine Besserung in Sicht.

Chemnitz.

Sachsens Arbeitsmarkt kommt nicht vom Fleck - und zum Jahreswechsel wird ein weiterer Anstieg der Arbeitslosigkeit erwartet. "Der Blick wird nicht heller", konstatiert der Chef der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit, Klaus-Peter Hansen. Zum Jahresbeginn rechne er mit deutlich über 150.000 Arbeitslosen und einer Quote von mehr als 7 Prozent.

Denn die aktuellen Signale sind mau. So verzeichnen die Arbeitsagenturen kräftige Beschäftigungsrückgänge gerade im Verarbeitenden Gewerbe, aber auch im Bereich Zeitarbeit. Die könnten inzwischen nicht mehr von Zuwächsen in anderen Bereichen wie dem Sozial- und Gesundheitswesen kompensiert werden, erläutert Hansen. Die Beschäftigung insgesamt ist im Vergleich zum Vorjahr zuletzt um etwa 18.500 gesunken (Stand August). 

Ein weiterer Indikator ist der Rückgang an offenen Stellen. Zuletzt waren den Arbeitsagenturen und Jobcentern rund 31.000 offene Stellen gemeldet. Das seien knapp 3.100 weniger als noch vor einem Jahr.

8.000 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr

Zuletzt ist die Arbeitslosigkeit nur leicht gesunken. Landesweit waren im Oktober etwa 147.700 Menschen arbeitslos gemeldet - 300 weniger als im September, aber gut 8.000 mehr als vor einem Jahr. Damit habe die Arbeitslosigkeit den höchsten Oktober-Stand seit zehn Jahren erreicht, so die Regionaldirektion. Die Arbeitslosenquote wurde auf 6,8 Prozent beziffert.  

Der jüngste Rückgang sei nicht marktgetrieben gewesen, betont Hansen. Ursache seien vielmehr Aktivitäten der Arbeitsagenturen und Jobcenter etwa mit Blick auf Weiterbildungen und Qualifizierungen. 

Im regionalen Vergleich ist die Arbeitslosigkeit im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und dem Erzgebirgskreis am niedrigsten mit 5,3 und 5,4 Prozent. Schlusslicht ist die Stadt Chemnitz mit 9,6 Prozent. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
10:44 Uhr
1 min.
Chemnitz: Auto prallt in Wittgensdorf gegen Eisenbahnbrücke
Ein schwerer Unfall hat sich am Samstagmorgen auf der Oberen Hauptstraße in Chemnitz-Wittgensdorf ereignet.
Ein Autofahrer ist bei einem Unfall am Samstagmorgen verletzt worden.
Anne Schwesinger
10.10.2025
2 min.
Prognose: Arbeitslosigkeit sinkt im Westen, steigt im Osten
Die Arbeitslosigkeit wird einer IAB-Regionalprognose im Osten leicht zunehmen, im Westen leicht sinken (Archivbild).
Der deutsche Arbeitsmarkt kämpft gegen die schwache Konjunktur. Im nächsten Jahr soll die Arbeitslosigkeit insgesamt leicht sinken - im Osten geht es mit den Zahlen aber wohl weiter noch oben.
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
30.10.2025
3 min.
Talsohle mit Klebstoff - Arbeitsmarkt verharrt im Tief
Die Herbstbelebung auf dem deutschen Arbeitsmarkt fällt in diesem Jahr nur schwach aus. (Archivbild)
Die Herbstbelebung auf dem deutschen Arbeitsmarkt bleibt in diesem Jahr schwach. Im kommenden Winter steuert Deutschland wieder auf drei Millionen Arbeitslose zu.
Michael Donhauser, dpa
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
10:57 Uhr
2 min.
Campari-Aktien für fast 1,3 Milliarden Euro beschlagnahmt
In Italien hat die Finanzpolizei Aktien des weltweit tätigen Likörherstellers Campari im Wert von 1,2 Milliarden Euro beschlagnahmt.
Der Bitterlikör gehört zu Italiens bekanntesten Marken. Die Finanzpolizei vermutet, dass bei einer früheren Fusion in großem Stil Gewinne nicht versteuert wurden.
Mehr Artikel