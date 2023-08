Arbeitslosigkeit im August weiter gestiegen

Chemnitz.

Die Arbeitslosigkeit in Sachsen ist im August wie erwartet gestiegen. Insgesamt waren rund 135.000 Menschen arbeitslos, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag mitteilte. Das ist ein Plus von 2,6 Prozent im Vergleich zum Juli. Die Arbeitslosenquote kletterte von 6,2 auf 6,4 Prozent. Zwar sei ein Anstieg in der Sommer- und Ferienzeit üblich, erklärte Geschäftsführer Klaus-Peter Hansen. Das erkläre aber nur einen Teil der Entwicklung. Denn seit Monaten hinterlasse auch die unsichere Wirtschaftslage merkliche Spuren auf dem Arbeitsmarkt. (dpa)