Bei einem Probenunfall in der Semperoper Dresden sind mehrere Menschen leicht verletzt worden.
Bei einem Probenunfall in der Semperoper Dresden sind mehrere Menschen leicht verletzt worden.
Sachsen
Arbeitsunfall bei Probe in Semperoper - Verletzte
Bei einer Probe zur Puccini-Oper "Turandot" an der Semperoper stürzen mehrere Beteiligte von einem Podest und verletzen sich.

Dresden.

Bei einem Arbeitsunfall in der Semperoper Dresden sind fünf Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr waren sie bei einer Probe zur Oper "Turandot" von Giacomo Puccini von einer höhergelegenen Fläche etwa anderthalb Meter gestürzt. Sie seien mit Rettungswagen in Dresdner Krankenhäuser gebracht worden. Dem Vernehmen nach soll es sich um Chorsänger handeln. 

Die Ursache des Unglücks sei nun Gegenstand weiterer Ermittlungen. Laut Feuerwehr hat die Oper mitgeteilt, dass alle für das Wochenende geplanten Vorstellungen wie vorgesehen stattfinden. (dpa)

