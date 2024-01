Archiv der Avantgarden Dresden öffnet am 5. Mai

Dresden.

In gut drei Monaten ist Sachsens jüngster Kunsttempel in einem früheren Barockhaus empfangsbereit. Nach sechsjährigem Umbau feiern die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) nach Angaben vom Montag am 5. Mai die Eröffnung ihres Archivs der Avantgarden - Egidio Marzona (ADA). Im Innern des unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes entstand ein moderner multifunktionaler Raum mit einem scheinbar schwebenden Betonkubus, der eine Forschungsplattform sowie Platz für Ausstellungen bietet.