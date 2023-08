Artenschutz - Camp im Erzgebirge widmet sich den Spinnen

Dörfel. Junge Leute können in der kommenden Woche in Dörfel (Erzgebirge) in die faszinierende Welt der Spinnen eintauchen. Wie die Landesstiftung Natur und Umwelt am Mittwoch mitteilte, gibt es im Artenforschercamp des Naturschutzzentrums Erzgebirge noch freie Plätze für Jugendliche im Alter zwischen 13 und 18 Jahren. Bei dem Camp vom 15. bis 18. August sind unter anderem Exkursionen geplant.

Nach Angaben der Landesstiftung kommen in Deutschland etwa 1000 Spinnenarten vor, in Sachsen sind es 642. Davon sind 236 Arten gefährdet oder gelten schon als ausgestorben. Etwa die Hälfte der in Sachsen vorkommenden Spinnen sind deshalb geschützt.

Vieles sei im Reich der Spinnen noch unbekannt, hieß es. "Ihre acht Beine nutzen Spinnen zum Beispiel nicht nur zum Laufen. Mit ihnen können sie auch riechen, sich orientieren und fühlen. Auch erbringen sie in kürzester Zeit gewaltige Arbeitsleistungen: Eine Gartenkreuzspinne baut zwanzig Meter Netz an einem einzigen Morgen." (dpa)