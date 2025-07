Auch Sachsen ist dabei: Das sind die 20 malerischsten Wahrzeichen Deutschlands - und Europas

Knips, knips, knips: Social Media ist voll von schönen Foto-Locations. Doch welche sind die malerischsten, bekannten Orte zum Fotografieren? Jetzt gibt es einen Überblick.

Dresden. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist das fotogenste Wahrzeichen im Land? Der Frage ist der Software-Riese Adobe (u.a. Photoshop, Premiere) nachgegangen. Und siehe da: Auch in Sachsen gibt es ein Fotomotiv, dass es ins Top-20-Ranking geschafft hat. Sogar in die Top Ten! Spoiler: Der Nischel in Chemnitz ist es allerdings nicht.

Beim Erstellen der Liste orientierte sich Adobe etwa an 5-Sterne-Bewertungen auf dem Portal Trip Advisor, Hashtags auf Instagram sowie dem Suchvolumen bei der Videoschnipsel-App TikTok. Heraus kam am Ende ein Ranking der – in den Augen des US-Konzerns - 20 fotogensten Orte Deutschlands.

Die Spitzenposition geht an die Bundeshauptstadt. Genauer: ans Brandenburger Tor. Auf Platz 2 folgt der Kölner Dom, auf Position 3 das Schloss Neuschwanstein in Bayern.

Apropos Bayern: Im Nachbar-Freistaat sind auch gleich die Plätze 4 und 5 ansässig, nämlich die Zugspitze in Garmisch-Partenkirchen sowie die Münchner Frauenkirche. Platz 6 der Foto-Locations wiederum findet man im hohen Norden: das Miniatur-Wunderland in Hamburg.

Auf den siebten Platz hat es die Burg Eltz in Rheinland-Pfalz geschafft, gefolgt von der Hamburger Elbphilharmonie sowie der East Side Gallery auf den Plätzen 8 und 9. Auf Position 10 – und damit gerade noch so in den Top Ten – kommt dann aber Sachsen zum Zuge: Hier landet der Dresdner Zwinger.

Blick auf den Dresdner Zwinger - und somit Platz 10 im Adobe-Ranking. Bild: Robert Michael/dpa Blick auf den Dresdner Zwinger - und somit Platz 10 im Adobe-Ranking. Bild: Robert Michael/dpa

Die Plätze 11 bis 14 gehen an die Porta Nigra in Trier, Speicherstadt und Hafencity in Hamburg, den Marienplatz in München sowie das Heidelberger Schloss.

Der Sitz des Deutschen Bundestags, das Reichstagsgebäude in Berlin, landet im Ranking auf dem 15. Platz. Es folgen der Bodensee in Konstanz, die Zeche Zollverein in Essen und die Theresienwiese in München – also das Gelände des Oktoberfests.

Bleiben noch der 19. Sowie 20. Platz übrig: Auf diese gesellen sich die Lorelei (St. Goarshausen) sowie das Schloss Sanssouci in Potsdam.

Damit nicht genug hat Adobe auch eine Liste der zehn fotogensten Locations in Europa erstellt. Dieses sieht wie folgt aus:

Eiffelturm, Paris

Sagrada Familia, Barcelona

Big Ben, London

Kolosseum, Rom

Karlsbrücke, Prag

Trevibrunnen, Rom

Akropolis, Athen

Brandenburger Tor, Berlin

Schloss Neuschwanstein, Schwangau

Westminster Palast, London

Platz 5 unter den malerischsten Wahrzeichen Europas: die Karlsbrücke in Prag. Bild: Andrea Warnecke/dpa-tmn Platz 5 unter den malerischsten Wahrzeichen Europas: die Karlsbrücke in Prag. Bild: Andrea Warnecke/dpa-tmn

Und wer jetzt von Rankings noch nicht genug hat: Eine Übersicht darüber, welche Strände bei den Deutschen am meisten gefragt sind, finden Sie hier. (phy)