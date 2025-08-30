Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Aue-Trainer Jens Härtel verliert mit seinem Team in Saarbrücken. (Archivbild)
Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Sachsen
Aue verliert nach Doppelschlag in Saarbrücken
Innerhalb von 84 Sekunden war Aue geschlagen. Nach einem Patzer geht Saarbrücken in Führung und erhöht Sekunden später auf 2:0. Aue kommt noch einmal ins Spiel, ehe es erneut einen Doppelschlag gibt.

Aue.

Der FC Erzgebirge Aue hat auch das zweite Auswärtsspiel der Saison verloren. Beim 1. FC Saarbrücken unterlagen die Sachsen mit 1:4 (0:2). Kai Brünker brachte die Gastgeber in der 33. Minute in Führung, ehe Florian Pick nur 84 Sekunden später erhöhte. Maximilian Schmid (77.) sorgte für Aues Anschlusstreffer. Doch die Gastgeber reagierten mit dem 3:1 erneut durch Pick (86.), ehe Rodney Elongo-Yombo (88.) den Endstand markierte. Aue fällt somit auf den 14. Platz zurück. Saarbrücken klettert auf den vierten Platz der 3. Liga.

Aue in 84 Sekunden 0:2 zurück

Nach dem ersten Sieg in der neuen Drittliga-Saison zuletzt gegen Aufsteiger Havelse kam das Team von Trainer Jens Härtel gut ins Spiel. Dank Julian Günther-Schmidt (12.) gab es mit einem Distanzschuss den ersten Abschluss. Das Duell der beiden Tabellennachbarn, die jeweils mit einem Sieg, einem Remis und einer Niederlage in die Saison gestartet waren, war eine halbe Stunde auf Augenhöhe. Erst ein Mega-Patzer von Aues Ryan Malone, der den Ball in Strafraumnähe zum Gegner spielt, sorgte für die FCS-Führung: Brünker nutzte eine Pick-Flanke per Kopfball (33.). Genau 84 Sekunden später traf Vorlagengeber Pick aus zwölf Metern halbrechts selbst zum 2:0. 

Zweiter Doppelschlag für Saarbrücken

Nach dem Wechsel machte Aue mehr Druck, konnte sich vorerst aber nicht belohnen. Saarbrücken hatte offensiv die klar bessere Spielveranlagung. Dank Schmid (77.) schaffte Aue dennoch den Anschlusstreffer, als er einen langen Ball halbrechts im Strafraum verwertete. Doch die Gastgeber setzten mit dem zweiten Doppelschlag noch einen drauf: Erst erhöhte erneut Pick (86.) auf 3:1, ehe er für Elongo-Yombo auflegte, der zwei Minuten später den Endstand markierte. (dpa)

