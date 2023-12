Aue verzichtet in Winterpause auf Reise in den Süden

Aue. Fußball-Drittligist FC Erzgebirge Aue verzichtet in der einmonatigen Winterpause auf ein Trainingslager in wärmeren Gefilden. "Ein Trainingslager am Mittelmeer kostet mit allem Drum und Dran mehrere zehntausend Euro. In Zeiten von Beitragserhöhungen und Crowdfunding-Maßnahmen wäre solch eine Reise ein falsches Signal für unsere Fans und Mitglieder", sagte Sportdirektor Matthias Heidrich am Dienstag in einer Pressemitteilung des Clubs. Stattdessen werde der FC Erzgebirge die Vorbereitung daheim absolvieren und dabei drei Testspiele austragen.

"Zu Hause sind wir in gewohnter Umgebung und haben auch dank unserer Stadion-Brigade richtig gute Bedingungen", sagte Heidrich, der zudem darauf verwies, dass bei der Rückkehr aus dem Süden die Umstellung auf die hiesigen Temperaturen nicht allen leicht falle. Als Testspielgegner stehen Zweitligist Hertha BSC am 6. Januar, der Regionalligist ZFC Meuselwitz am 10. Januar und dessen Ligakonkurrent Energie Cottbus am 13. Januar fest. Wo diese Spiele ausgetragen werden, wird kurzfristig entschieden. (dpa)