Auf Auto aufgefahren: E-Bike Fahrer schwer verletzt

In Torgau im Landkreis Nordsachsen ist ein E-Bike-Fahrer auf ein Auto aufgefahren und hat sich dabei schwer verletzt. Die 36-jährige Autofahrerin war am Donnerstagabend rückwärts aus einer Parklücke gefahren und wollte gerade vorwärts losfahren, als der 34-Jährige mit dem Fahrzeug zusammenprallte, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Der Radfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 0,4 Promille bei dem Mann. (dpa)