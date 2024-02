Aufarbeitungskommission zu sexualisierter Gewalt geplant

Dresden.

Missbrauchsfälle in der evangelischen Kirche sollen in Sachsen mithilfe einer unabhängigen regionalen Kommission aufgearbeitet werden. Dazu bitten die Evangelisch-Lutherische Landeskirche und die Diakonie Sachsen alle Betroffenen, die sexualisierte Gewalt im landeskirchlichen oder diakonischen Kontext erlitten haben, um Unterstützung, wie das Landeskirchenamt am Freitag mitteilte.