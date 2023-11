Aufruf zu Warnstreik von Beschäftigten mit Tarifbindung

Leipzig. Die Gewerkschaft verdi hat Beschäftigte, die unter den Tarifbereich des Landes fallen, ab Donnerstag zu einem 36 Stunden langen Warnstreik aufgerufen. Beteiligen sollen sich beispielsweise Beschäftigte der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig, der Einrichtungen der Landesdirektion sowie des Universitätsklinikums.

Am Klinikum könne es während des Streiks "durchaus zu Engpässen kommen", sagte verdi-Bezirksgeschäftsführer Leipzig-Nordsachsen, Sebastian Viecenz. "Die Betreuung wird aber weiterhin gewährleistet Wir gehen davon aus, dass es so sein wird wie an Sonn- und Feiertagen." Derzeit sei nicht absehbar, "wann und wo genau etwas geht oder nicht geht". Ereigne sich ein Notfall, werde der Warnstreik ab- oder unterbrochen, so Viecenz. (dpa)