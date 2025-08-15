Augsburg-Coach Wagner Fan von Ost-Fußball: "Saugeil"

Sandro Wagner ist heiß auf sein Debüt als Coach in Augsburg. Dass es im DFB-Pokal in Halle so weit ist, freut ihn besonders. Er macht eine Liebeserklärung an den Ost-Fußball.

Augsburg/Halle. Vor seinem ersten Pflichtspiel mit dem FC Augsburg im DFB-Pokal in Halle hat Sandro Wagner über den Fußball im Osten Deutschlands geschwärmt. "Also ich mag den ostdeutschen Fußball schon sehr gerne, das muss ich sagen", erzählte der bisherige Assistent von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Mit Bundesligist Augsburg gastiert er am Sonntag (18.00 Uhr) in der ersten Runde beim Regionalligisten Hallescher FC.

Er möge die Stadionatmosphäre in Ostdeutschland, sagte Wagner. "Es ist saugeil." Als Coach der SpVgg Unterhaching hatte er 2023 zwei Playoff-Partien zur 3. Liga gegen Energie Cottbus bestritten, "das war unfassbar cool". Wagners Hachinger vermasselten Cottbus damals den Sprung in Liga drei.

Aus seiner Zeit als Spieler sind dem 37-Jährigen noch Partien gegen Leipzig oder Erfurt in Erinnerung. "Es ist eine coole Atmosphäre, es ist eine giftige Atmosphäre." In Halle erwarte ihn ähnliches, meinte er. "Ich freue mich richtig drauf. Ich habe gehört, das ist ausverkauft und es wird heiß hergehen. Das ist mega. Was Besseres gibt es nicht. Da freue ich mich sehr", sagte Wagner.

Wagner: Guter Regionalligist ist wie ein Drittligist

Grundsätzlich meinte Wagner, dass die Regionalliga Nordost fußballerisch "einfach extrem gut aufgestellt" sei. Halle ist mit drei Siegen in bislang drei Spielen optimal in die Meisterschaft gestartet und sei nicht zu unterschätzen. Wagner findet außerdem, dass zwischen den Topmannschaften der Regionalliga und den Drittligisten ab Platz zehn kein Unterschied bestehe. "Das heißt, dass das für mich eigentlich ein Drittligateam ist", sagte er über Halle. (dpa)