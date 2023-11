Aus Torgau geflohener Häftling in Freiburg gefasst

Torgau/Freiburg.

Vier Tage nach seiner Flucht ist ein Häftling aus der Justizvollzugsanstalt Torgau in Freiburg im Breisgau gefasst worden. Wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte, geriert der 52-Jährige am späten Dienstagabend am Freiburger Hauptbahnhof in eine Kontrolle. Der Mann sei bei einem Freigang am Freitag geflüchtet. Er müsse noch eine 20-monatige Freiheitsstrafe wegen Betrugs verbüßen. Der 52-Jährige soll nun zurück nach Sachsen gebracht werden. (dpa)