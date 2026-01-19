MENÜ
Der unzureichende Zugverkehr zwischen Chemnitz und Leipzig ist immer wieder ein Ärgernis. Die Strecke ist nur an einigen Stellen zweigleisig. Bild: Ulf Dahl
Der unzureichende Zugverkehr zwischen Chemnitz und Leipzig ist immer wieder ein Ärgernis. Die Strecke ist nur an einigen Stellen zweigleisig. Bild: Ulf Dahl
Sachsen
Ausbau der Bahnstrecke Chemnitz–Leipzig: Bleiben weitere Abschnitte eingleisig?
Von Jan-Dirk Franke
Eigentlich sollte die Strecke lediglich auf 2,6 Kilometern ohne zweites Gleis bleiben. Nun aber prüft die Deutsche Bahn eine „Basisvariante“ mit weiteren eingleisigen Abschnitten. Es hagelt Kritik.

Beim geplanten Ausbau der Bahnstrecke zwischen Chemnitz und Leipzig drohen erneut Rückschläge. Bisher waren zwischen Region, Land und Deutscher Bahn lediglich zwei kurze eingleisige Abschnitte mit einer Gesamtlänge von 2,6 Kilometern im Südabschnitt der Linie zwischen Geithain und Chemnitz vorgesehen. Nun soll die Bahn jedoch prüfen, ob auch...
Mehr Artikel