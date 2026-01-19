Ausbau der Bahnstrecke Chemnitz–Leipzig: Bleiben weitere Abschnitte eingleisig?

Sachsen
Eigentlich sollte die Strecke lediglich auf 2,6 Kilometern ohne zweites Gleis bleiben. Nun aber prüft die Deutsche Bahn eine „Basisvariante“ mit weiteren eingleisigen Abschnitten. Es hagelt Kritik.
Beim geplanten Ausbau der Bahnstrecke zwischen Chemnitz und Leipzig drohen erneut Rückschläge. Bisher waren zwischen Region, Land und Deutscher Bahn lediglich zwei kurze eingleisige Abschnitte mit einer Gesamtlänge von 2,6 Kilometern im Südabschnitt der Linie zwischen Geithain und Chemnitz vorgesehen. Nun soll die Bahn jedoch prüfen, ob auch...
