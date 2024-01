Auseinandersetzung in Straßenbahn in Leipzig mit Waffe

Leipzig.

In einer Straßenbahn in Leipzig ist es am Montagmittag zu einer Auseinandersetzung gekommen. Dabei soll einer der Beteiligten an der Zentralhaltestelle in der Linie 7 mit einer Gas- oder Schreckschusswaffe auf einen anderen geschossen haben, wie die Polizei mitteilte. Die Person wurde den Angaben zufolge im Gesicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Verletzte habe es zunächst nicht gegeben.