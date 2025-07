Ausgewilderte Feldhamster haben Nachwuchs

Vom Zoo in die Wildnis: Ein Artenschutzprojekt des Leipziger Zoos und Partnern hilft den vom Aussterben bedrohten Feldhamstern. Die Zucht und Auswilderung laufen erfolgreich.

Leipzig.

Zwei Monate nach ihrer Auswilderung haben Feldhamster in Nordsachsen den ersten Nachwuchs bekommen. Auf Wildkameras seien erste Jungtiere gesichtet worden, teilte der Zoo Leipzig mit. Er züchtet in einem Artenschutzprojekt gemeinsam mit Partnern die kleinen Nagetiere heran und wildert sie auf ausgewählten Äckern in Nordsachsen aus.