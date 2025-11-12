Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Außergewöhnlicher Fund in Sachsen: Gemeindemitarbeiter findet Goldbarren im Wert von 30.000 Euro

Mehrere Goldbarren (Symbolbild) fand ein Mitarbeiter der Gemeinde Bannewitz. Wie geht es nun weiter?
Mehrere Goldbarren (Symbolbild) fand ein Mitarbeiter der Gemeinde Bannewitz. Wie geht es nun weiter? Bild: Sven Hoppe/dpa
Außergewöhnlicher Fund in Sachsen: Gemeindemitarbeiter findet Goldbarren im Wert von 30.000 Euro
Von Patrick Hyslop
Ein Zufallsfund bei Mäharbeiten sorgt im Rathaus von Bannewitz bei Dresden für Freude. Kann der wertvolle Schatz den Ehrenamtlichen der Gemeinde helfen? Und woher stammt er überhaupt?

Dresden/Bannewitz.

Das erlebt man auch nicht alle Tage: Bei Mäharbeiten entdeckte ein Gemeindemitarbeiter in Bannewitz (Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) mehrere Goldbarren. Woher stammte der wertvolle Fund?

Alles begann am Freitag den 17. Oktober. Ein Mitarbeiter mähte das Gras am Regenrückhaltebecken der 11.000-Einwohner-Gemeinde am Hohen Weg, berichtet Bürgermeister Heiko Wersig (parteilos) der „Freien Presse“ am Telefon. „Dann kam dieser Fund zum Vorschein.“

Der Fund, das waren insgesamt zehn kleine Goldbarren im Wert von rund 30.000 Euro. Der Mitarbeiter informierte das Ordnungsamt. Bevor die zum Fundort losfuhren, schauten sie im Sekretariat des Rathauses vorbei. So erfuhr Wersig vom goldigen Fund. Anschließend wurde die Polizei informiert.

Finderlohn für den Mitarbeiter?

Wie Dresdens Polizeisprecher Marko Laske unserer Redaktion mitteilt, stellten Polizisten die Barren sicher. „Aktuell befinden sie sich bei der Polizei.“ Hinweise, woher das Gold stammte und wie sie an die Fundstelle geraten sind, gebe es aktuell keine, so Laske.

Angesichts des hohen Wertes des Fundes stellt sich die Frage: Steht dem Mitarbeiter ein Finderlohn zu?

Bürgermeister Wersig will nun erstmal die Ermittlungen der Polizei abwarten, will sich wegen eines möglichen Finderlohns noch keine weiterführenden Gedanken machen. „Weil ich immer noch annehme, dass das aufgeklärt werden kann und die Goldbarren dem zurückgegeben werden, der sie verloren oder weggenommen bekommen hat.“

Allerdings würde er sich freuen, wenn der wertvolle Fund seinen Weg zurück nach Bannewitz fände. „Wir sind gerade dabei, eine Vereinsförderrichtlinie aufzustellen, um unsere Vereine finanziell zu unterstützen.“ Und zur Stärkung des Ehrenamtes kämen die rund 30.000 Euro natürlich gelegen.

Das soll mit dem Geld passieren

Wersig stellt im Gespräch klar: „Ich will hier weder eine Weihnachtsparty mit den Kollegen veranstalten, noch soll das Geld ins große Stadtsäckel gehen, ohne dass man etwas davon spürt. Bei so einem außergewöhnlichen Fund wäre es mein Wunsch, das den Ehrenamtlichen zurückzugeben, die sich Tag für Tag für unsere Kommune einsetzen.“

Ob der Fund tatsächlich nach Bannewitz zurückkommt? Die Polizei prüft jetzt erstmal, ob die Barren aus einer Straftat stammen, informiert Sprecher Marko Laske. „Davon abhängig entscheidet sich, was mit den Barren geschieht.“

Aber vielleicht hat die Gemeinde, die rund 17 Autominuten südwestlich von Dresden liegt, ja ein zweites Mal Glück – und das Gold kehrt nach dem Fund zurück und bewirkt dort Gutes. (phy)

