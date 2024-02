Ausstellung zu Formgeber für DDR-Geschirr Smalun

Gerade Formen, schlicht und schnörkellos: Die Designs Peter Smaluns waren in der DDR Teil des Alltags. Nun widmet die Leuchtenburg dem 2023 gestorbenen Industrieformgestalter eine Ausstellung.

Seitenroda.

Geschirr, Vasen und mehr: Peter Smalun hat vielen in der DDR hergestellten Alltagsgegenständen ihre Form gegeben. Seine Lebensgeschichte und Entwürfe sind nun in einer Ausstellung auf der Leuchtenburg im thüringischen Seitenroda aufgegriffen worden. "Viele seiner Entwürfe sind im visuellen Gedächtnis der Ostdeutschen verankert - auch wenn diese nicht den Gestalter hinter ihren Alltagsgegenständen benennen können", teilte die Stiftung der Leuchtenburg zum Ausstellungsstart am Samstag mit. Smalun (1939 - 2023) schuf demnach für Weimar Porzellan, Henneberg Porzellan und andere Thüringer Betriebe Service und Zierformen, "welche mit ihrer funktionalen und schlichten Gestaltung fast zeitlos erscheinen und noch heute Porzellankenner begeistern".