Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Rettungskräfte brachten die Verletzten in eine Klinik. (Symbolbild)
Rettungskräfte brachten die Verletzten in eine Klinik. (Symbolbild) Bild: Monika Skolimowska/dpa
Rettungskräfte brachten die Verletzten in eine Klinik. (Symbolbild)
Rettungskräfte brachten die Verletzten in eine Klinik. (Symbolbild) Bild: Monika Skolimowska/dpa
Sachsen
Ausweichmanöver auf A72 - Eine Schwerverletzte
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine kurze Pause führt eine Fahrerin im Vogtlandkreis von der Autobahn auf einen Parkplatz. Doch sie schafft es nicht über die Auffahrt hinaus.

Großzöbern.

Bei einem Zusammenstoß auf der A72 Richtung Leipzig ist eine Frau schwer verletzt worden. Die 52-jährige Fahrerin wich in der Auffahrt zum Parkplatz Großzöbern (Vogtlandkreis) einem parkenden Lkw aus, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin stieß sie am Mittwochabend gegen einen vorausfahrenden Lastwagen und wurde danach in ein weiteres in der Zufahrt parkendes Fahrzeug gedrückt.

Ihr 55-jähriger Beifahrer erlitt leichte Verletzungen. Er sowie die 52-Jährige kamen in eine Klinik. Die beteiligten Lkw-Fahrer blieben den Angaben zufolge unverletzt. Die Polizei ermittelt zur genauen Unfallursache. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
26.11.2025
1 min.
Teilweise Sperrung der B 95 im Erzgebirge: Verkehr rollt nur in eine Richtung
Die B 95 ist ab Annaberg-Buchholz in einem Abschnitt nur als Einbahnstraße befahrbar.
Wegen Arbeiten an einer Behelfsbrücke ist die Bundesstraße 95 in Richtung Annaberg-Buchholz gesperrt. Wie lange das dauern soll.
Annett Honscha
06:30 Uhr
4 min.
Ist eine Jugendherberge im ehemaligen Knast Oederan denkbar?
Johanna Kruse hat Visionen für die Nachnutzung des Gerichtskomplexes vorgestellt.
Die Sonderausstellung im Weberei-Museum ist einer Facette der Stadtgeschichte gewidmet und der Frage: Wie könnten Gericht und Gefängnis nachgenutzt werden?
Christof Heyden
26.11.2025
3 min.
Auto fährt Skihang im Erzgebirge hinauf – Fahrer meldet sich
Ein Auto ist noch vor dem Saisonstart über den Skihang in Neudorf (Archivfoto) gefahren.
Fahrspuren auf dem Skihang in Neudorf sorgen noch vor dem Saisonstart für Ärger beim Skiverein Sehmatal. Mittlerweile gab es eine Überraschung und eine Entscheidung über Konsequenzen.
Annett Honscha
06:47 Uhr
1 min.
Dachstuhlbrand in leerstehender Chemnitzer Kaserne
Chemnitzer Feuerwehren haben einen Brand in einem leerstehenden Kasernengebäude rasch löschen können (Symbolbild).
Chemnitzer Feuerwehrleute werden nachts zum Brand einer früheren Kaserne gerufen. Sie können die Flammen rasch löschen.
19.11.2025
1 min.
Seniorin wird in Arnsdorf von Auto erfasst und stirbt
Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte 88-Jährige in eine Klinik. (Symbolbild)
Eine abendliche Fahrt endet schlagartig: Ein Auto erfasst eine Fußgängerin - mit fatalen Folgen. Was bislang zu den Hintergründen bekannt ist.
20.11.2025
1 min.
Lkw wechselt Spur auf A17 – ein Verletzter
Polizei und Rettungskräfte sicherten den Unfallort ab und versorgten den jungen Verletzten. (Symbolbild)
Ein Lkw-Fahrer will für ein Notfallfahrzeug Platz machen und übersieht dabei ein anderes Auto. Es kommt zu einem Unfall.
Mehr Artikel