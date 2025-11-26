Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Initiative Omas gegen Rechts wird gleich in zwei Bundesländern geehrt - gemeinsam mit einem Musikprojekt in Dresden. (Archivbild)
Die Initiative Omas gegen Rechts wird gleich in zwei Bundesländern geehrt - gemeinsam mit einem Musikprojekt in Dresden. (Archivbild) Bild: Focke Strangmann/dpa
Die Initiative Omas gegen Rechts wird gleich in zwei Bundesländern geehrt - gemeinsam mit einem Musikprojekt in Dresden. (Archivbild)
Die Initiative Omas gegen Rechts wird gleich in zwei Bundesländern geehrt - gemeinsam mit einem Musikprojekt in Dresden. (Archivbild) Bild: Focke Strangmann/dpa
Sachsen
Auszeichnungen für Omas gegen Rechts und Musikprojekt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sie wollen ein Zeichen setzen gegen Hetze und Gewalt oder engagieren sich für Integration und Chancengleichheit. Alle Preisträger engagieren sich für andere Menschen.

Berlin/Dresden/Bamberg.

Die Initiative Omas gegen Rechts und ein sächsisches Musik-Projekt erhalten heute (18.00 Uhr) in Berlin den diesjährigen Regine-Hildebrandt-Preis der SPD. Die Partei würdigt damit Projekte, die in besonderem Maße für die Werte der 2001 gestorbenen Sozialdemokratin Regine Hildebrandt stehen. Der nach ihr benannte Preis wird jeweils am Todestag der Politikerin verliehen. 

Von der Initiative Omas gegen Rechts werden die Mitglieder aus Potsdam und Bamberg mit dem Preis gewürdigt, weil sie sich jeweils in ihren Städten in besonderer Weise engagieren, wie es hieß. In Brandenburgs Landeshauptstadt entstand auf ihre Initiative hin in diesem Jahr das Netzwerk Brandenburg, zudem wirken sie aktiv im Bündnis "Potsdam bekennt Farbe" und im Aktionsbündnis Brandenburg mit. Die Omas gegen Rechts in Bamberg erinnern regelmäßig an die Opfer des Nationalsozialismus.

Das Projekt Musaik aus Dresden wird für sein Engagement für Kinder und Jugendliche gewürdigt. Es fördert Integration, Chancengleichheit und Selbstvertrauen durch gemeinsames Musizieren. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
26.11.2025
3 min.
Fund von Kinderleichen in Koffern: Lebenslang für die Mutter
Die Angeklagte tritt ihre Haftstrafe in einer psychiatrischen Einrichtung an. (Archivbild)
Die schreckliche Nachricht über den Fund von zwei Kinderleichen in Koffern in Neuseeland ging um die Welt. Bei dem Strafmaß für die Mutter spielte ihre psychische Gesundheit eine wichtige Rolle.
06.11.2025
2 min.
Demokratie-Förderpreis geht an Initiative in Pirna
Der Sächsische Förderpreis für Demokratie geht in diesem Jahr nach Pirna. Ausgezeichnet wurde die Initiative Solidarisches Pirna (Symbolbild)
Die Initiative Solidarisches Pirna wird für ihr demokratisches Engagement geehrt. Eine weitere Auszeichnung geht nach Zwickau. Damit haben sich die Preisträger in den Augen der Jury verdient gemacht.
26.11.2025
5 min.
Black Friday in Sachsen: Große Chance oder große Falle?
Viele Händler beteiligen sich in der Black Week mit Preisnachlässen - doch nicht jedes Angebot ist so günstig, wie es wirkt. (Archivbild)
Rabatte, die nur scheinbar sparen lassen, und Fake-Shops, die immer dreister werden: Was Sachsens Verbraucher jetzt wissen müssen, um nicht in die Black-Friday-Falle zu tappen.
Daniel Josling, dpa
19:10 Uhr
2 min.
Robert-Schumann-Preis an New Yorker Pianistin verliehen
Robert Schumann wurde 1810 in Zwickau geboren. (Archivbild)
Tiffany Poon begeistert als Pianistin und Influencerin Hunderttausende – jetzt wird sie mit dem Schumann-Preis geehrt. Sie ist eine der jüngsten Preisträger.
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
25.11.2025
2 min.
Jubiläum am Fichtelberg: Vom DDR-Ferienheim zum Sterne-Hotel
Im Ahorn-Hotel „Am Fichtelberg“ wurde großes Jubiläum gefeiert. Das stadtbildprägende Gebäude liegt direkt am Skihang.
Die beiden Oberwiesenthaler Ahorn-Hotels bilden mit zusammen 560 Zimmern den größten Beherbergungsbetrieb im Kurort. In einem der Häuser wurde nun 50-Jähriges gefeiert – mit bekannten Wintersportgrößen und einem prominenten Stargast.
Patrick Herrl
Mehr Artikel