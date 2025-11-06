Auto brennt zwischen zwei Häusern aus - Besitzer verletzt

In Dresden brennt ein Auto komplett aus. Der Besitzer wird ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf angrenzende Häuser übergriffen.

Dresden. Zwischen zwei mehrstöckigen Wohnhäusern ist in Dresden ein Auto komplett ausgebrannt - die Feuerwehr konnte aber verhindern, dass die Flammen auf die Gebäudefassade direkt daneben übergreifen. Das Auto stand in einer Hofzufahrt. Der Besitzer des Wagens hatte Löschversuche unternommen und sich dabei verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Er kam in ein Krankenhaus.

Die Einsatzkräfte kontrollierten nach dem Brand am Abend im Stadtteil Pieschen alle Wohnungen in den angrenzenden Häusern, um sicherzugehen, dass das Feuer keine weiteren Auswirkungen hatte. Die Brandursache ist noch unklar - die Polizei nahm die Ermittlungen dazu auf. (dpa)