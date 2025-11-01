Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Die junge Frau wurde in ein Krankenhaus geflogen, wo sie starb. (Symbolbild)
Die junge Frau wurde in ein Krankenhaus geflogen, wo sie starb. (Symbolbild)
Sachsen
Auto erfasst Fußgängerin - 18-Jährige stirbt
Eine junge Frau wird beim Überqueren der Fahrbahn von einem Auto erfasst. Was bisher zum Unfallhergang in Zittau bekannt ist.

Zittau.

Eine 18 Jahre alte Fußgängerin ist in Zittau bei der Kollision mit einem Auto tödlich verletzt worden. Die Ursache für den schweren Unfall am Abend war zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte. Die junge Frau befand sich auf der Fahrbahn. Am Steuer des Wagens saß ein 21-Jähriger. Die Fußgängerin wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wo sie ihren Verletzungen erlag. Die Polizei sucht noch Zeugen. (dpa)

