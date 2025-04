Auto erfasst Mädchen in Borna auf Straße - schwer verletzt

Ein kurzer Moment, ein schrecklicher Zusammenstoß, der Albtraum aller Eltern: In Borna wird ein sechsjähriges Mädchen beim Überqueren der Straße von einem Auto erfasst.

Borna.

In Borna (Landkreis Leipzig) ist ein sechsjähriges Mädchen von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte das Kind am Samstagabend in einer Straße auf Höhe eines Parkplatzes die Fahrbahn überqueren und übersah dabei ein heranfahrendes Auto. Die 24 Jahre alte Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Kind mit ihrem Wagen. Das Mädchen wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. (dpa)