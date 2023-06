Auto fährt bei Dohma gegen Baum: Zwei Männer sterben

Dohma.

Zwei Männer sind am Donnerstagabend auf der S 173 bei Dohma (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) mit ihrem Auto gegen einen Baum geprallt und ums Leben gekommen. Wie die Polizei Dresden am Freitag mitteilte, kam der 58 Jahre alte Fahrer mit seinem 28 Jahre alten Beifahrer aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Die Polizei ermittelt nun die genaue Ursache. Die Straße war den Angaben zufolge etwa fünf Stunden voll gesperrt. (dpa)