Auto fährt bei schlechter Sicht Fußgänger an

Crimmitschau.

Bei schlechten Sichtverhältnissen hat ein 71 Jahre alter Autofahrer am Montag in Crimmitschau (Landkreis Zwickau) mit seinem Wagen einen 65-jährigen Fußgänger angefahren. Der am rechten Fahrbahnrand laufende Mann sei dabei in den Straßengraben gestürzt, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Er sei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. (dpa)