Auto fährt Fußgängerin an: Tödlich verletzt

Limbach-Oberfrohna.

Eine 48 Jahre alte Fußgängerin ist am späten Freitagabend in Limbach-Oberfrohna von einem Auto angefahren worden und ums Leben gekommen. Die Frau hatte die Jägerstraße in Höhe eines Kinos überquert, als sie das Auto erfasste, wie die Polizei Zwickau am Samstag mitteilte. Der Autofahrer flüchtete laut Polizei. Die Beamten suchen nun Zeugen. (dpa)