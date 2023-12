Auto fährt in Adorf gegen Straßenbaum: Schwer verletzt

Adorf/Zwickau.

Mit hoher Geschwindigkeit ist in der Nacht zum Sonntag ein Autofahrer in Adorf im Vogtland gegen einen Straßenbaum gefahren. Der 44-Jährige kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, wie die Polizei in Zwickau mitteilte. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. (dpa)