Auto fährt in Fahrstuhlschacht eines Bürohauses

Meißen.

Ein 84 Jahre alter Autofahrer ist in Meißen am Donnerstagvormittag mit seinem Wagen in den Fahrstuhlschacht eines Bürohauses gefahren. Der Mann fuhr zunächst auf einen Parkplatz des Gebäudes, wie die Polizei mitteilte. Dort stieß der Wagen aus bislang ungeklärter Ursache gegen zwei Autos und einen 73 Jahre alten Fußgänger, bevor er in dem Fahrstuhlschacht stecken blieb. Der Autofahrer und der Passant kamen mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Der Sachschaden wurde auf 40.000 Euro beziffert. Zuvor hatten die "Dresdner Neueste Nachrichten" über den Unfall berichtet. (dpa)