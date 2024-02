Auto fährt in Reichenbach gegen Haus

Reichenbach/Zwickau.

Ein Auto ist in Reichenbach im Vogtland gegen eine Hauswand gefahren. Der 72-jährige Fahrer wurde dabei schwer verletzt und musste von der Feuerwehr aus dem beschädigten Wagen befreit werden, wie die Polizei in Zwickau am Freitag mitteilte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der Mann am Donnerstagabend kurz vor einer Einmündung aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, stieß gegen zwei Werbeaufsteller, durchbrach einen Zaun und prallte gegen ein Haus. Der Schaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. (dpa)