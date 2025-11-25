Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Kameraden der Feuerwehr haben fast drei Stunden lang den brennenden Pkw gelöscht. (Symbolbild)
Die Kameraden der Feuerwehr haben fast drei Stunden lang den brennenden Pkw gelöscht. (Symbolbild)
Sachsen
Auto fängt auf A72 bei Reichenbach Feuer
Es kommt zu einer plötzlichen Panne, die einen stundenlangen Feuerwehreinsatz auslöst und eine Auffahrt lahmlegt. Die betroffene Autofahrerin kommt mit dem Schrecken davon.

Reichenbach im Vogtland.

Ein Auto hat auf der A72 bei Reichenbach (Vogtlandkreis) Feuer gefangen. Die Fahrerin war am Morgen in Richtung Hof unterwegs, als sie laut Polizei einen Knall aus dem Motorraum hörte. Beim Abfahren von der Autobahn fing das Fahrzeug plötzlich Feuer. 

Die folgende Brandbekämpfung dauerte mehrere Stunden. Die Anschlussstelle Reichenbach wurde dafür vollständig gesperrt. Den Angaben der Polizei nach wurde niemand verletzt. Weitere Ermittlungen zur Ursache wurden eingeleitet. (dpa)

Mehr Artikel