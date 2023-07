Auto gerät auf Fußgängerweg: Zwei Verletzte

Leipzig.

Ein betrunkener Autofahrer ist mit seinem Wagen in Leipzig in eine Gruppe von Menschen gefahren - ein Mann und eine Frau wurden dabei verletzt. Das Auto des 35-Jährigen sei am Samstagabend in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und auf den Fußgängerweg geraten, wie die Polizei mitteilte. Ein 36-Jähriger wurde leicht, eine 22-Jährige schwer verletzt, sie kamen ins Krankenhaus. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab den Angaben nach 1,96 Promille. Der Fahrer musste seinen Führerschein abgeben und sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie fahrlässiger Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall verantworten. (dpa)