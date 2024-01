Auto gerät auf Gegenspur: Fünf Verletzte

Weißwasser/Boxberg.

Fünf Menschen sind beim Zusammenstoß zweier Autos zwischen Weißwasser und Boxberg (Landkreis Görlitz) zum Teil schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, verlor eine 35-jährige Autofahrerin am Dienstagmorgen die Kontrolle über ihr Auto und geriet in die Gegenspur. Dort stieß der Wagen dann mit zwei entgegenkommenden Autos zusammen. Die 35-Jährige sowie drei weitere Menschen im Alter von 53, 57 und 61 Jahren erlitten schwere Verletzungen. Eine 76-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt. Rettungskräfte brachten alle Verletzten in Krankenhäuser.