Auto hebt bei Unfall ab und schleudert in Baumkrone

Oelsnitz.

Im Erzgebirge ist ein Auto bei einem Unfall etwa 30 Meter durch die Luft geflogen und dabei auch in eine Baumkrone geschleudert. Die 24 Jahre alte Fahrerin sei in der Nacht zum Sonntag schwer verletzt worden, teilte die Polizei. Bei ihr wurde ein Atemalkoholwert von 1,2 Promille gemessen. Die Frau sei von Oelsnitz nach Zschocken unterwegs gewesen. In einer Linkskurve sei sie in den Straßengraben geraten. Eine Einfahrt zu einem Feldweg habe dann das Auto abheben lassen. Es sei in fast fünf Metern Höhe in den Baum geschleudert und anschließend auf ein Feld gestürzt. Die Polizei bezifferte den Schaden auf mehr als 20.000 Euro. (dpa)