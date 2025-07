Auto kollidiert mit mehreren Autos in Rettungsgasse auf A4

Ein 19-jähriger Autofahrer ist auf der Autobahn unterwegs. Am Ende eines Staus fährt er in mehrere Autos hinein. Wie konnte es dazu kommen?

Hainichen.

Ein 19 Jahre alter Autofahrer ist am Mittwochabend auf der Autobahn 4 bei Hainichen (Landkreis Mittelsachsen) mit mehreren Fahrzeugen kollidiert, nachdem er in eine Rettungsgasse eingefahren war. Laut Polizei war der Mann in Richtung Dresden unterwegs, als er wegen überhöhter Geschwindigkeit das Stauende zu spät erkannte und nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Der Unfall ereignete sich kurz nach der Anschlussstelle Hainichen.