Auto kracht auf A38 in Unfallstelle: Vier Verletzte

Leipzig. Vier Menschen sind bei einem Unfall auf der A38 nahe der Anschlussstelle Leipzig-Südost verletzt worden. Ein Auto war am Dienstagabend aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen, ins Schleudern geraten und in die Mittelleitplanke gefahren, wie ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen sagte. Eine bislang unbekannte Anzahl von Fahrzeugen sei danach in die Unfallstelle gefahren, wodurch es zu mehreren Folgeunfällen kam.

Ein Auto fuhr demnach in den Wagen, der zuvor in Fahrtrichtung Dresden in die Mittelleitplanke gekracht war. Bei dem Zusammenstoß wurden insgesamt vier Autoinsassen verletzt, die alle per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Wegen der umfangreichen Reinigungsarbeiten nach den Unfällen war die Autobahn für etwa viereinhalb Stunden gesperrt. (dpa)