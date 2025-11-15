Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ein Kleinkraftradfahrer wird vom Auto erfasst und schwer verletzt. (Symbolbild)
Ein Kleinkraftradfahrer wird vom Auto erfasst und schwer verletzt. (Symbolbild) Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Sachsen
Auto kracht in Kleinkraftrad – 64-Jähriger schwer verletzt
In Lauta kollidiert ein Autofahrer mit einem Kleinkraftrad – mit schweren Folgen für den 64-jährigen Fahrer des Zweirads.

Lauta.

Ein 64-jähriger Kleinkraftradfahrer ist in Lauta (Landkreis Bautzen) bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Polizeiangaben zufolge fuhr ein 28-jähriger Autofahrer auf der Friedrich-Engels-Straße an einem am rechten Fahrbahnrand stehenden Auto vorbei. Dabei geriet er in den Gegenverkehr und stieß seitlich mit dem entgegenkommenden Kleinkraftrad zusammen.

Der 64-Jährige stürzte und kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Sein Fahrzeug wurde so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Gegen den Autofahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. (dpa)

