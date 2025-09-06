Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Am Freitag ist in Leipzig ein Auto gegen Stromkästen und ein Trafohäuschen geprallt – es kam zu einem Stromausfall in der Umgebung. (Symbolbild) Bild: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Am Freitag ist in Leipzig ein Auto gegen Stromkästen und ein Trafohäuschen geprallt – es kam zu einem Stromausfall in der Umgebung. (Symbolbild) Bild: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Auto kracht in Stromanlagen
Ein schwer verletzter Fahrer, hoher Schaden, Stromausfall - in Leipzig kollidiert ein Auto mit zwei Stromkästen und einem Trafohäuschen.

Leipzig.

Ein Autofahrer ist in Leipzig schwer verletzt worden, nachdem er mit seinem Wagen gegen Stromkästen und ein Trafohäuschen prallte und als Folge einen Stromausfall in mehreren Häusern auslöste. Laut Polizei war der 53-Jährige am Freitagnachmittag auf der Marschnerstraße unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache nach links von der Straße abkam. 

Er fuhr den Angaben zufolge an einer Mittelinsel vorbei, das Auto geriet auf den Gehweg und stieß dort gegen zwei Stromverteilerkästen sowie ein Hochvolt-Trafohäuschen.

Das Auto und die Stromanlagen wurden stark beschädigt, der Schaden wird auf rund 160.000 Euro geschätzt. Der Mann kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. (dpa)

