Auto landet nach Unfall auf der A4 auf dem Dach

In Dresden-Trachau wird ein Autofahrer bei einem Unfall auf der A4 verletzt. Der Fahrer wollte die Spur wechseln - sein Wagen geriet ins Schleudern.

Dresden-Trachau.

Bei einem Unfall auf der A4 ist ein Auto ins Schleudern geraten und auf dem Dach gelandet. Wie die Polizei mitteilte, war der 39-jährige Fahrer in Richtung Görlitz unterwegs. In Höhe der Abfahrt Dresden-Wilder Mann stieß er bei einem Fahrstreifenwechsel mit einem Lkw zusammen. Der Autofahrer wurde dabei leicht verletzt. Aufgrund der Bergungsarbeiten wurde die Autobahn in Richtung Görlitz für etwa eine Stunde gesperrt. Die Autobahnpolizei ermittelt zur Unfallursache. (dpa)