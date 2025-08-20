Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Rettungskräfte bringen den Schwerverletzten in eine Klinik. (Symbolbild)
Rettungskräfte bringen den Schwerverletzten in eine Klinik. (Symbolbild) Bild: Jens Büttner/dpa
Rettungskräfte bringen den Schwerverletzten in eine Klinik. (Symbolbild)
Rettungskräfte bringen den Schwerverletzten in eine Klinik. (Symbolbild) Bild: Jens Büttner/dpa
Sachsen
Auto nimmt Moped die Vorfahrt - Jugendlicher schwer verletzt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In einem Ortsteil von Bautzen kracht es, als ein Autofahrer gerade abbiegen will. Er macht wohl einen folgenschweren Fehler. Für einen 17-Jährigen endet der Abend im Krankenhaus.

Bautzen.

Ein Mopedfahrer ist in Bautzen-Stiebitz von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Ein 42 Jahre alter Fahrer hatte dem Jugendlichen auf der Dresdener Straße mutmaßlich die Vorfahrt genommen, wie die Polizei mitteilte.

Durch den folgenden Zusammenstoß am Dienstagabend wurde der 17-Jährige zu Boden geschleudert und schwer verletzt. Er kam in eine Klinik, der Autofahrer blieb den Angaben nach unverletzt. Weitere Ermittlungen zur Unfallursache wurden eingeleitet. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
22.08.2025
2 min.
Ibug-Auftakt in Chemnitz abgesagt: Das sagen Stadt und Veranstalter
Die Ibug im ehemaligen Krankenhaus an der Scheffelstraße muss ihren Auftakt verschieben.
Eigentlich sollte das Kunstfestival am Freitag um 15 Uhr starten. Jetzt kommt es aber anders.
Lukas Fischer, Benjamin Lummer
20:00 Uhr
1 min.
Bei Neumark: 18-Jährige verletzt sich schwer
Bei einem Motorradunfall in Neumark hat sich eine Motorradfahrerin schwer verletzt.
Eine junge Motorradfahrerin kam auf der Kreisstraße zwischen Schönbach und Neumark in einer Linkskurve zum Sturz.
Ronny Hager
21.08.2025
4 min.
Von Dorffest bis Lichtermeer: Das ist am Wochenende im Erzgebirge los
Welterbe in Flammen: Am Samstag steigt im Grünthaler Saigerhüttengelände wieder eine feurige Show.
Im Erzgebirge locken am Wochenende viele Veranstaltungen unter freiem Himmel. Ob Schalmeienklänge, Weinfest oder eine Miniaturwelt im Fackellicht. Hier sind einige Tipps.
unseren Redakteuren
29.07.2025
1 min.
Jugendlicher Mopedfahrer bei Unfall schwer verletzt
Rettungskräfte bringen den schwer verletzten 17-Jährigen nach dem Unfall in ein Krankenhaus. (Symbolbild)
An einer Kreuzung kracht es zwischen einem Auto und einem Moped. Die Folgen für den Zweiradfahrer sind schwer, die Hintergründe unklar. Nun ermittelt die Polizei.
06.08.2025
1 min.
Frau versucht Pferde einzufangen und verletzt sich schwer
Rettungskräfte fliegen die schwer verletzte Frau in ein Krankenhaus. (Symbolbild)
Bei Hoyerswerda versucht eine Radfahrerin, entlaufene Pferde auf eine Wiese zurückzutreiben – mit folgenschwerem Ausgang. Waren die Tiere ihre eigenen?
19:59 Uhr
2 min.
Nach Fehlstart: Werder-Spieler fordert Zugänge
Werder-Profi Senne Lynen fordert Zugänge. (Archivbild)
Erst das Pokal-Aus, dann kassiert Werder Bremen ein 1:4 in Frankfurt zum Bundesliga-Start. Hinzu kommen Verletzungsprobleme und wichtige Spieler, die den Club verlassen haben. Ein Profi schlägt Alarm.
Mehr Artikel