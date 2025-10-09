Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Autofahrer prallt bei Regen nahe Markersdorf gegen einen Baum – für den 62-Jährigen kommt jede Hilfe zu spät. (Symbolbild)
Ein Autofahrer prallt bei Regen nahe Markersdorf gegen einen Baum – für den 62-Jährigen kommt jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Bild: Robert Michael/dpa
Ein Autofahrer prallt bei Regen nahe Markersdorf gegen einen Baum – für den 62-Jährigen kommt jede Hilfe zu spät. (Symbolbild)
Ein Autofahrer prallt bei Regen nahe Markersdorf gegen einen Baum – für den 62-Jährigen kommt jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Auto prallt gegen Baum – 62-Jähriger stirbt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Starker Regen, eine Kurve und ein tragischer Ausgang: Ein Autofahrer verliert bei Görlitz die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Markersdorf.

Ein 62-jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall nahe Markersdorf (Landkreis Görlitz) ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war der Mann am Mittwochabend bei starkem Regen auf der Straße von Markersdorf in Richtung Friedersdorf unterwegs, als er in einer Kurve ins Schleudern geriet. Sein Wagen rutschte über die Straße und prallte gegen einen Baum. 

Der Fahrer zog sich dabei schwerste Verletzungen zu und starb auf dem Weg ins Krankenhaus. Warum der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ist noch unklar. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
23:02 Uhr
2 min.
Rekordsieg für Rangnick - Niederlande souverän
Ralf Rangnick feierte einen Sieg mit Österreich.
Ralf Rangnick verfolgt Österreichs Tor-Spektakel mit einem Spezialschuh - der WM 2026 ist der deutsche Coach mit seinem Team nun ganz nah. Gleiches gilt für die Niederlande und Kroatien.
22:57 Uhr
2 min.
Russisches Militär räumt Absturz von Kampfjet ein
Russland setzt die MiG-31 intensiv im Krieg gegen die Ukraine ein. (Archivbild)
Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine dank seiner Kampfjets auch auf seine Luftüberlegenheit. Nun muss das russische Militär einen schmerzhaften Verlust eingestehen.
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
02.10.2025
1 min.
Fußgänger von Müllauto erfasst und gestorben
Ein Müllauto hat einen Fußgänger tödlich verletzt. (Symbolbild)
Ein 68 Jahre alter Mann stirbt in Schwarzenberg nach einem Zusammenstoß mit einem Müllauto. Wie konnte das passieren?
29.09.2025
1 min.
Radfahrerin stirbt bei Unfall nahe Görlitz
Die Rettungskräfte können der lebensbedrohlich verletzten Radfahrerin nicht mehr helfen. (Symbolbild)
Eine Frau will mit ihrem Zweirad nur schnell auf die andere Straßenseite, als es zu einer folgenschweren Kollision kommt. Viele Details sind noch immer unklar.
08.10.2025
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
Mehr Artikel